Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 16 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 16.04.2020 № 85, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17, от 12.02.2021 № 19, от 19.02.2021 № 25, от 05.03.2021 № 43, от 18.03.2021 № 61, от 23.04.2021 № 87, от 02.05.2021 № 103, от 15.07.2021 № 130, от 26.10.2021 № 74, от 29.11.2021 № 91) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Организациям общественного питания (ресторанам, кафе, столовым, барам и иным организациям (в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах, иных объектах торговли и (или) оказания услуг) при оказании услуг общественного питания обеспечить соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), а также ограничить количество посетителей организации общественного питания одновременно присутствующих в помещении, из расчета 1 человек на 4 кв.м.".

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить с 25.12.2021 деятельность организаций общественного питания по проведению предновогодних коллективных мероприятий.".

1.3. В пункте 7:

1.3.1. Слова "торгово-развлекательные комплексы" заменить словами "помещения в торгово-развлекательных комплексах, в которых осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей".

1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не позднее чем за 48 часов до посещения соответствующего объекта.".

1.4. Абзац четвертый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

"медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за 48 часов до посещения соответствующего объекта.".

1.5. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики обеспечить предоставление с 25.12.2021 каникул для обучающихся общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.".

1.6. Подпункт 17.7 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.7. Приостановить до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, за исключением профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц, прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







