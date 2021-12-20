Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Корабль перешел в режим автономного полета и отправился к Земле. На его борту находится экипаж в составе космонавта Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Отмечается, что к моменту возвращения они пробудут в космосе чуть больше 11 суток и 19 часов.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 05:19 мск будет включена двигательная установка "Союза" на торможение, и спустя полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной автомобильной техники.