Новости

Суд вынес приговоры бывшим чиновникам Рязанской области за взятки 03:58
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС 03:36
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода" 03:05
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19 02:45
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США 02:17
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года 01:28
Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином 00:50
Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20" 00:15
В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами 19.12.2021
Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве 19.12.2021
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна 19.12.2021
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом 19.12.2021
Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря 19.12.2021
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин разыскивают в Москве 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в аварии с BMW 19.12.2021
Более 454 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 19.12.2021
Из шахты имени Рубана в Кузбассе после аварии вывели всех горняков 19.12.2021
Шампанское из РФ обошло на конкурсе знаменитого производителя из Франции 19.12.2021
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили из-за ЧП 19.12.2021
Иммунолог заявила о росте заболеваемости холодовой аллергией 19.12.2021
В США конгрессмены разругались из-за санкций против "Северного потока-2" 19.12.2021
Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 19.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
20.12.2021 03:36
Рубрика: Общество

Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Экипаж "Союза МС-20" встретят на Земле традиционной японской лапшой

Корабль перешел в режим автономного полета и отправился к Земле. На его борту находится экипаж в составе космонавта Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Отмечается, что к моменту возвращения они пробудут в космосе чуть больше 11 суток и 19 часов.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 05:19 мск будет включена двигательная установка "Союза" на торможение, и спустя полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной автомобильной техники.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" РГ-Видео

Главное сегодня

Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год