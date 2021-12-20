Хрусталь и фарфор, красивая посуда и символ наступающего года, свечи и елочные игрушки - все эти мелочи создают настроение праздника. Фото: пресс-службы

Каждый раз на Новый год мы собираемся вокруг стола. Это, пожалуй, главный центр праздничной атмосферы. Общий стол объединяет людей и создает уют, добавить штрихи к которому можно при помощи красивой посуды, настольных игр, бокалов и графинов, декантеров и ароматических свечей.

Bernardaud, фарфоровые тарелки и кружка Noel / ЦУМ.

Фарфоровая ваза Panthere de Cartier, лаковая шкатулка для мелочей и елочные игрушки Diabolo de Cartier.

Кстати, насчет свечей: при первом зажжении рекомендуется дать им прогореть не менее двух часов.

1. Jo Malone, парфюмированная свеча Orange Bitters. 2. Etro, диффузор для помещений Eos, цитрусовый аромат. 3. Vilhelm Parfumerie, парфюмированная свеча из минерального воска.

Бокалы и графины - обязательная и неотъемлемая часть застолья.

Baccarat, набор из двух хрустальных бокалов для шампанского и хрустальный графин с позолотой/ ЦУМ.

Moser, набор цветных бокалов для мартини "Оптик" / Дом фарфора.

Уместной станет и символическая фигурка животного китайского гороскопа - для 2022 года это Тигр.

Вверху: Baccarat, фигурка тигра, хрусталь, позолота / ЦУМ. Внизу: Daum, хрусталь, тигр с монетами и бенгальский тигр/ ЦУМ.

Долгая новогодняя трапеза наверняка временами будет перемежаться настольными играми.

Cristofle: шкатулка Peacock (верху), набор игральных кубиков с растительным мотивом от дизайнера Марселя Вандерса/ ЦУМ. Baccarat, хрустальная подставка для игральных карт / ЦУМ.

И даже вещи более красивые, чем практичные, вполне уместны в качестве эстетского новогоднего подарка.

Dior Maison, стеклянный подсвечник из коллекции, посвященной квартире Кристиана Диора на бульваре Жюля Сандо, 7. Daum, зеркало Camelia (26 см) и хрустальный декоративный цветок Arum/ ЦУМ.

Michael Aram, "Бабочки гинкго", подставка под горячее, сталь / Дом фарфора. Lalique, хрустальная ваза с позолотой Fleurs De Cerisier, доступна по заказу / ЦУМ.

Baccarat, декоративная хрустальная настольная елочка и голубая фаза для фруктов / ЦУМ.

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