Нужно ли прогревать АКП зимой

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, стоит ли зимой прогревать АКП.

"Вообще при исправной коробке передач и правильном масле особых ухищрений с прогревом коробки передач предпринимать не нужно. Конечно, если мы не говорим об экстремально низких температурах, где не только техника, но и человек находятся в режиме выживания.

В условиях среднеевропейских зимних температур как механика, так и "автомат" обычно быстро приходят в себя, не требуя никаких дополнительных усилий. Но если вы столкнулись с тем, что температура настолько низкая, что мотор заводится с большим трудом, это означает, что и масло в коробке находится в нерабочем состоянии. И для того, чтобы не рисковать исправностью этого дорогого агрегата, не стоит сразу же после пуска мотора пытаться включать передачи. Это сильно нагружает узлы трансмиссии.

Поэтому стоит дождаться, пока двигатель не начнёт работать устойчиво, а температура охлаждающей жидкости поднимется выше 0. За это время первичный вал коробки передач активно размешает масло, что повысит его температуру. Кроме того, и мотор отдаст часть тепла трансмиссии. После чего передачи будут включаться более комфортно", - рассказал специалист.