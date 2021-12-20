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Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет

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    20.12.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков

18 декабря в госпитале в Нью-Йорке умер рэпер, продюсер, автор песен и танцор брейк-данса Kangol Kid, сооснователь влиятельнейшей хип-хоп группы старого обряда UFTO, один из пионеров жанра

Как передает NYT, со ссылкой на подтверждение от представителя артиста, причиной смерти Кида стал рак толстой кишки.

Будущий Kangol Kid родился 10 августа 1966 года как Шон Шиллер Фекьер в Нью-Йорке в семье выходцев с Гаити. Причем, как отмечено историками жанра, корней своих всячески сторонился.

Кличку получил в начале 80-х из-за чрезмерного пристрастия к головным уборам компании Kangol. Напомним, что компания эта была основана в Англии в 30-е годы польским евреем и в 60-х получила статус культа у представителей шоу-бизнеса, а в 80-х стала краеугольно почитаема в хип-хоп-среде, став непременным атрибутом таких величин, как Grandmaster Flash, Run-DMC, LL Cool J, Slick Rick, The Notorious BIG, прочих.

Первый контракт Кид подписал в семнадцать лет. UTFO (Untouchable Force Organization) была собрана в Бруклине в 1983-м. Одноименный дебютный альбом выпустив двумя годами позже.

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