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20.12.2021,  
08:45
Текст:  Олег Корякин

Применение бомбы "Охотником" впервые показали на видео

Бомбометание беспилотника "Охотник" впервые показали на видео.

В Сети появились редкие кадры применения авиационной бомбы ударным беспилотником "Охотник". На видео БПЛА выпускает из фюзеляжного отсека боеприпас весом 500 килограмм, который поражает цель на земле. Судя по голосу оператора, бомбометание происходит с высоты 600 метров.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Вероятно, видео снято на полигоне Ашулук во время летных испытаний "Охотника". Ранее информация о них появлялась СМИ. Сообщалось, что беспилотник уничтожил цель неуправляемой авиационной бомбой.

По данным из открытых источников, ударный БПЛА "Охотник" может нести до 2,8 тонны боевой нагрузки. В его арсенал входят управляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты класса "воздух-воздух".

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Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.org
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