Путин примет участие в коллегии Минобороны

График президента на этой неделе будет напряженным, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник, 20 декабря, Владимир Путин пообщается с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым, а также проведет международный телефонный разговор. Во вторник, 21 декабря, президент примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"Традиционно президент готовится к пресс-конференции, поэтому день 22 декабря будет посвящен внутренней подготовительной работе", - также сообщил Песков. На пятницу у Путина также запланированы различные мероприятия, какие именно, его пресс-секретарь уточнять не стал.