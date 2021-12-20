ФСБ рассекретила данные о тульских подпольщицах

После начала Великой Отечественной войны во всех прифронтовых областях НКВД организовал работу по созданию партизанских отрядов, истребительных батальонов, разведывательно-диверсионных групп и резидентур во вражеском тылу. Через них командование Красной армии получало свежие данные о концентрации немецких сил, планах командования вермахта, аэродромах, складах и гарнизонах противника.

С 1 января по 1 июня 1942 года 4-м отделом управления НКВД по Тульской области сформировано 49 партизанских отрядов общей численностью 1043 человека, из них семь отрядов численностью 322 человека - в Туле, говорится в докладной записке на имя заместителя наркома внутренних дел СССР Серова.

В январе на Болоховском участке фронта командованию не удавалось получить данные о противнике. Эта задача была поставлена переброшенному на участок партизанскому отряду. Он захватил на линии фронта "языка", немецкого офицера технических войск, который дал ценные показания. Командование 342 стрелковой дивизии объявило партизанам благодарность.

Вместе с мужчинами сражались в партизанских отрядах и девушки. Начальник УНКВД по Тульской области майор госбезопасности Суходольский докладывал, что в июне 1942 года диверсионная группа отряда "Чекист" попала в окружение и отбивалась в течение 16 часов, а затем прорвалась. В группе были две девушки, Наташа Кирш и Люба Капустина. Не надеясь остаться в живых, они написали записку: "Прощайте, товарищи! Жизнь свою задешево не отдадим, будем драться до последней капли крови. Умрем за Родину, за товарища Сталина. Отомстите за нас, товарищи. Смерть Гитлеру".

Записку затем нашли на поля боя войсковые разведчики.