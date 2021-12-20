Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.12.2021,  
10:53
Текст:  Антон Валагин (Тула)

ФСБ рассекретила данные о тульских подпольщицах

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала архивные материалы о работе партизанского подполья на территории Тульской области.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

После начала Великой Отечественной войны во всех прифронтовых областях НКВД организовал работу по созданию партизанских отрядов, истребительных батальонов, разведывательно-диверсионных групп и резидентур во вражеском тылу. Через них командование Красной армии получало свежие данные о концентрации немецких сил, планах командования вермахта, аэродромах, складах и гарнизонах противника.

Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт"
Фото: В Ростове нашли похищенный нацистами 1800-летний котел скифов

С 1 января по 1 июня 1942 года 4-м отделом управления НКВД по Тульской области сформировано 49 партизанских отрядов общей численностью 1043 человека, из них семь отрядов численностью 322 человека - в Туле, говорится в докладной записке на имя заместителя наркома внутренних дел СССР Серова.

В январе на Болоховском участке фронта командованию не удавалось получить данные о противнике. Эта задача была поставлена переброшенному на участок партизанскому отряду. Он захватил на линии фронта "языка", немецкого офицера технических войск, который дал ценные показания. Командование 342 стрелковой дивизии объявило партизанам благодарность.

Вместе с мужчинами сражались в партизанских отрядах и девушки. Начальник УНКВД по Тульской области майор госбезопасности Суходольский докладывал, что в июне 1942 года диверсионная группа отряда "Чекист" попала в окружение и отбивалась в течение 16 часов, а затем прорвалась. В группе были две девушки, Наташа Кирш и Люба Капустина. Не надеясь остаться в живых, они написали записку: "Прощайте, товарищи! Жизнь свою задешево не отдадим, будем драться до последней капли крови. Умрем за Родину, за товарища Сталина. Отомстите за нас, товарищи. Смерть Гитлеру".

Записку затем нашли на поля боя войсковые разведчики.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Великая Отечественная война
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Первый пуск МБР "Сармат" перенесли на 2022 год 10:20
На дне Балтийского моря нашли немецкий сторожевик времен войны 03.12.2021
Минобороны РФ рассекретило план защиты Москвы искусственным морем 03.12.2021
партизаны
Фото: Минобороны РФ
Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени 09:27
Рассекречены данные о белорусских партизанах 1941 -1944 годов 04.07.2019
Подлинная история Малой земли: Пили из луж, ели мясо дельфинов... 13.02.2018