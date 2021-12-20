Москвичей в понедельник ждет гололед, снег и до 10 градусов мороза

Предстоящим днем на погоду в столице будет влиять тыл циклона. Одним из самых неблагоприятных факторов станет сильный гололед. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от -6 до -10 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица, местами пройдет снег. Выпасть может до 2-4 миллиметров осадков. Атмосферное давление пониженное - 736 мм рт ст, а влажность повышенная - 85 процентов.

Все эти факторы окажут неблагоприятное воздействие на здоровье. Возможно обострение бронхолегочной патологии, вегетососудистой дистонии, обострятся приступы мигрени, возможны сосудистые спазмы и скачки артериального давления.