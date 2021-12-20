Рафик Загрутдинов: По программе реновации в 2021 году введено в строй 77 домов

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2021 году, что по программе реновации введено в строй 77 домов за год.

"Всего с момента старты этой программы сдано в эксплуатацию 169 домов", - рассказал он. - В этом году больше всего жилья для новоселов построено в ЮВАО и ВАО - по 14.

Ключи от квартир получили 8,5 тысяч тысяч семей или 22 тысячи москвичей. До конца года планируется выдать ключи еще 800 семьям. А в 2022 году по программе реновации будет построено более 1 миллиона квадратных метров.