Самые высокие сугробы нашли в столичных районах Тушино и Измайлово

На утро 20 декабря самые высокие снежные покровы обнаружены в Тушине и Измайлове. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Высота снежных покровов в этих районах достигла 30 см. На опорной станции ВДНХ высота снега - 25 см. Это почти на 10 см больше нормы для этого времени года. А меньше всего - 24 см- зафиксировала станция на Балчуге.

По области до 30 см снега лежит в Павловском Посаде. А меньше всего - в Серпухове, здесь высота сугробов не превышает 20 см.

Схожую картину обозначил на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он напомнил, что рекордная высота сугробов для 20 декабря была зафиксирована в столице в 1919 и 1941 годах, когда снежные сугробы были высотой 34 см.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни снегопады продолжатся, но больше чем 5-7 см не выпадет.