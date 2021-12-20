В Подмосковье сняли со льдины пенсионера

В Ступино на реке Оке спасли пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

В единую службу экстренной помощи "Система-112" обратился местный житель, увидевший человека на льду. На место выехали спасатели дежурной смены 220-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас". В 60 метрах от берега они обнаружили пожилого мужчину, который лежал на льдине в районе водосброса Каширской гидроэлектростанции. Пенсионер был в сознании, но с признаками сильного переохлаждения. Спасатели укрыли мужчину изотермическим спасательным покрывалом и транспортировали на берег. Затем его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.