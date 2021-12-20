В воронежском селе три человека погибли от отравления угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели трех человек в селе Фабрицкое Воронежской области. Их тела нашли 19 декабря.

По предварительным выводам судмедэксперта, смерть наступила от острого отравления двуокисью углерода (угарный газ). Погибла 69-летняя хозяйка дома и двое ее родственников: 61-летняя женщина и 66-летний мужчина.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, - уточнили в управлении СК РФ по региону.