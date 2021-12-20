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Рубрика: Происшествия

На Чукотке на девочку напала бездомная собака

Текст: Дина Непомнящая

В городе Певек на Чукотке несовершеннолетнюю покусала бездомная собака. Девочке пришлось обратиться в больницу, на кисти левой руки у нее были множественные раны. Пострадавшая обратилась в полицию.

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По факту ЧП провела проверку прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь администрации городского округа предъявят иск о компенсации морального вреда за причинение физического вреда несовершеннолетней.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения бродячих животных в Певеке. Ранее администрации пришлось заплатить компенсацию в 25 тысяч рублей после травмирования другого ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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