На Чукотке на девочку напала бездомная собака

В городе Певек на Чукотке несовершеннолетнюю покусала бездомная собака. Девочке пришлось обратиться в больницу, на кисти левой руки у нее были множественные раны. Пострадавшая обратилась в полицию.

По факту ЧП провела проверку прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь администрации городского округа предъявят иск о компенсации морального вреда за причинение физического вреда несовершеннолетней.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения бродячих животных в Певеке. Ранее администрации пришлось заплатить компенсацию в 25 тысяч рублей после травмирования другого ребенка.