Школьникам Якутска разрешили не приходить на уроки из-за морозов

Актированный день объявили 20 декабря во всех школах Якутска для учеников первых-пятых классов, независимо от смены. Это значит, что родители самостоятельно будут принимать решение отправлять ли детей на уроки.

Такой режим занятий установили из-за сильных морозов. Согласно данным Якутского УГМС, в понедельник температура в столице республики опустилась до - 44 градусов.

"В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - сообщили в управлении образования окружной администрации Якутска.