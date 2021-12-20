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Рубрика: Общество

Школьникам Якутска разрешили не приходить на уроки из-за морозов

Текст: Дина Непомнящая

Актированный день объявили 20 декабря во всех школах Якутска для учеников первых-пятых классов, независимо от смены. Это значит, что родители самостоятельно будут принимать решение отправлять ли детей на уроки.

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Такой режим занятий установили из-за сильных морозов. Согласно данным Якутского УГМС, в понедельник температура в столице республики опустилась до - 44 градусов.

"В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - сообщили в управлении образования окружной администрации Якутска.

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