Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах

Сразу в четырех регионах действовала межрегиональная группа лжеэлектриков. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они совершали мошенничества под видом предоставления услуг по техническому обслуживанию электросистем.

Схему обмана граждан разработал житель города Березники Пермского края. Действовали они от имени организации по установке и замене электрооборудования в четырех крупных городах России: Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде. В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами. Во втором офисе организации располагался колл-центр. Его работники совершали массовый обзвон пенсионеров и уведомляли о необходимости проведения плановой проверки электрооборудования в их квартирах.

Мошенники приезжали домой к пожилым людям и представлялись квалифицированными электриками. При помощи портативного прибора они замеряли уровень напряжения в розетках и сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на осуществление монтажных работ и бесплатно прислать к ним лучших специалистов в городе.

Затем аферисты рекомендовали приобрести у них все необходимое оборудование якобы по минимальным ценам. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионерам навязывали за 15 тысяч рублей и выше. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек.

Организатор мошеннической схемы и 13 участников группы были задержаны полицейскими при участии Росгвардии одновременно на территории различных регионов. В ходе масштабных обысков по местам работы и жительства задержанных изъяты документация, электрооборудование, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.