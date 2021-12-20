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Рубрика: Происшествия

Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах

Текст: Михаил Фалалеев

Сразу в четырех регионах действовала межрегиональная группа лжеэлектриков. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они совершали мошенничества под видом предоставления услуг по техническому обслуживанию электросистем.

Фото: МВД РФ
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске

Схему обмана граждан разработал житель города Березники Пермского края. Действовали они от имени организации по установке и замене электрооборудования в четырех крупных городах России: Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде. В одном из офисов компании проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами. Во втором офисе организации располагался колл-центр. Его работники совершали массовый обзвон пенсионеров и уведомляли о необходимости проведения плановой проверки электрооборудования в их квартирах.

Мошенники приезжали домой к пожилым людям и представлялись квалифицированными электриками. При помощи портативного прибора они замеряли уровень напряжения в розетках и сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на осуществление монтажных работ и бесплатно прислать к ним лучших специалистов в городе.

Фото: Пресс-центр МВД России
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Затем аферисты рекомендовали приобрести у них все необходимое оборудование якобы по минимальным ценам. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионерам навязывали за 15 тысяч рублей и выше. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек.

Организатор мошеннической схемы и 13 участников группы были задержаны полицейскими при участии Росгвардии одновременно на территории различных регионов. В ходе масштабных обысков по местам работы и жительства задержанных изъяты документация, электрооборудование, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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