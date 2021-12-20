Аноним сообщил о минировании аэропорта в Абакане

В Хакасии спецслужбы проверяют информацию о минировании аэропорта в Абакане. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы утром, сообщение было анонимным, рассказали в правительстве региона.

Для обеспечения безопасности людей приняты дополнительные меры. Полиция устанавливает личность человека, распространившего данные о минировании, уточнили в антитеррористической комиссии республики.

Граждан в аэропорту попросили сохранять спокойствие, следовать указаниям компетентных органов и администрации воздушной гавани. Ситуацию взял на контроль глава региона.