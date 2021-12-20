Экс-министра Хакасии осудили за незаконное использование санавиации

Городской суд Абакана огласил приговор бывшему министру здравоохранения Хакасии и его первому заместителю по делу о незаконном применении санитарной авиации. Экс-чиновники, признанные виновными в превышении полномочий, получили условные сроки лишения свободы, сообщили сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в конце 2019 года министр и его заместитель приняли решение использовать санитарную авиацию для перевозки в республиканскую больницу из клиники Кемеровской области двух своих коллег, попавших в ДТП. По данным следствия и суда, для использования воздушного транспорта в данной ситуации не было оснований - медицинские показания отсутствовали. В результате бюджет потерял более 900 тысяч рублей, выделенных на реализацию национального проекта "Здравоохранение".

Бывшему главе республиканского минздрава назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Первому заместителю министра дали на один год меньше с запретом в течение полутора лет занимать определенные должности.

Приговор не вступил пока в законную силу, уточнили в надзорном ведомстве.