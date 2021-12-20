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20.12.2021 10:25

Глава Кемерова Илья Середюк озвучил планы на следующий год

В ходе своего отчета перед депутатами горсовета Илья Середюк отметил, что качество городской среды - в приоритете.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

Городская среда

К этой сфере применяется комплексный подход.

"Как это выглядит на практике? Строится новый объект - неважно, федерального значения или внутрирайонного. Благоустройство территории вокруг него - задача города. И эту территорию мы захватываем в максимально широком радиусе. Обновляем в 2-3 раза большую площадь. Приводим в порядок дворы, дороги, тротуары, социальные объекты, фасады домов, освещение. Где возможно - делаем прогулочную зону", - пояснил глава Кемерова. За последние 3 года во всех районах города создано более 20 современных общественных пространств. Это скверы, набережные, воркауты, памп-треки и скейт-парки. В следующем году новый облик получат 7 городских территорий, которые выбрали сами кемеровчане.

Детские площадки и дворы

Илья Середюк напомнил, что в 2017 году, посоветовавшись с кемеровчанами, городские власти приняли решение воспользоваться возможностью капитально отремонтировать дворовые территории с участием федерального финансирования - по проекту "Формирование комфортной городской среды".

С того момента при активном участии жителей в областном центре приведен в порядок 431 двор, в том числе в этом году - 87. "Если посчитать - больше 250 тысяч кемеровчан теперь каждый день выходят в красивый благоустроенный двор, где есть новый асфальт, тротуар, парковка, детская площадка, цветы, озеленение", - отметил глава города.

На следующий год в Кемерове планируется ремонт еще как минимум 70 дворовых территорий. Илья Середюк поблагодарил депутатский корпус за установку во дворах детских игровых площадок. За последние два года их появилось по депутатским наказам более 130.

Экология

В городе разработан комплексный план по трем важным направлениям: замена транспорта на газомоторный и электротранспорт, газификация либо снос "угольного" частного сектора, экологические программы промышленных предприятий.

В 2021 году промышленность города продолжила реализацию крупных инвестиционных проектов. "Химпром", "Кокс", "Кормз" и другие предприятия строили новые производственные корпуса, модернизировали оборудование, осваивали новые виды продукции. На эти цели в 2021 году направлено более 3 млрд рублей собственных средств предприятий", - рассказал глава Кемерова.

Планы

Илья Середюк напомнил о параметрах городского бюджета. Доходы составляют 27,8 млрд рублей, расходы - 28,1 млрд. Для решения стратегических задач необходимо серьезное финансирование. И большая работа совместно с властями региона. Но часть необходимых инвестиций уже подтверждена."Безусловно, мы оцениваем те внешние эффекты, которые можем получить за счет событийных туристов, развития городской инфраструктуры, ее осовременивания. Но самый главный эффект, которого мы хотим добиться в перспективе, касается человека. Того самого, чьи интересы мы ставим во главу всей городской политики. Это изменение внутреннего облика "обычного" кемеровчанина, его отношения к окружающему пространству, людям, городу. Как? Через изменения городской среды, которые уже происходят с участием кемеровчан. А большие перемены начинаются с маленьких шагов", -заключил Илья Середюк.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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