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20.12.2021 10:26

Илья Середюк рассказал, сколько жилья сдано в Кемерове в 2021 году

Глава города Кемерово Илья Середюк выступил с отчетом перед депутатами городского совета.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

Жилье

За этот год ожидаемый ввод жилья составляет 224,9 тысяч квадратных метров, в том числе около 20 тысяч "квадратов" - это индивидуальное жилищное строительство.

"91% ввода - это комплексная застройка. Планируется сдать в эксплуатацию 29 многоквартирных жилых домов на 4417 квартир, включая жилье по социальным программам. При этом наши строители говорят о готовности выполнить задачу в разы большую - до 600 тысяч квадратных метров жилья. И это вполне реальная потребность", - обозначил Илья Середюк.

За 2021 год при содействии администрации города Кемерово свои жилищные условия улучшили 1275 семей. Жильём обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, для детей-сирот в рамках установленных лимитов приобретено 88 квартир.

На 1 января 2021 года 415 домов в городе были признаны аварийными и подлежащими сносу. В них проживали 2847 семей. Сейчас идет расселение домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. По этой программе до 2024 года планируется переселить 908 семей из 145 многоквартирных домов.

Глава областного центра рассказал и о планах комплексного развития одной из ключевых городских территорий - от ул. Гагарина до ФПК и от ул.Терешковой до Соборной. Он озвучил, что благодаря губернатору для города Кемерово был одобрен целевой инфраструктурный кредит в 5,1 млрд руб.

"Эти средства будут направлены на строительство инженерных сетей для развития застроенной частным сектором территории от ул. Спортивной до ФПК и от ул. Терешковой до Соборной. Сейчас там 3 с небольшим тысячи неблагоустроенных домов, которые в основном топятся углем. И проживают всего 5 тысяч жителей", - сообщил Илья Середюк. После освоения территории здесь смогут проживать 50 тысяч жителей, расположатся 6 школ, 8 детских садов, появится соответствующая транспортная и коммунальная инфраструктура. Проект масштабный, требует глубокой проработки.

Работа с населением

"Безусловно, все проекты мы обсуждаем с кемеровчанами. Каждый проект мы запустили в свою локацию, в свою фокус-группу. Для нас важна вовлеченность человека. Человека, который участвовал во всем процессе, на всех этапах и сам спроектировал новый Кемерово", - отметил Илья Середюк в ходе выступления перед городским Советом народных депутатов. Яркий пример - благоустройство общественных территорий, ведущееся с 2019 года по региональной программе инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива". За 3 года существования программы в проектной работе участвовали более 200 тысяч кемеровчан. Благодаря им благоустроено 11 спортивных площадок. В этом году реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования, столько же подано на конкурс в 2022 году. Илья Середюк подчеркнул, что городские власти все время находятся диалоге с кемеровчанами. В 2021 году администрация города получила множество сообщений в социальных сетях, несколько тысяч обращений с помощью цифровой платформы "Кузбасс Онлайн". На базе отдела медиамониторинга городской пресс-службы действует Муниципальный центр управления. Его специалисты координируют взаимодействие с горожанами в онлайн-среде.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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