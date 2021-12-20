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20.12.2021 10:29

Илья Середюк: В Кемерове обновили парк общественного транспорта

Илья Середюк рассказал, как преобразились дороги Кемерова в 2021 году, а также о транспорте, экономике и промышленности.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

Дороги

В своем отчете перед депутатами Кемеровского городского Совета народных депутатов глава областного центра сообщил, что в 2021 году в городе выполнен большой объём работ по строительству и ремонту дорог. Построено продолжение ул. Институтской до Кузбасского проспекта, завершены основные работы по реконструкции Соснового бульвара, бульвар Строителей продлен от Марковцева до Металлплощадки.

"В текущем году мы привели в нормативное состояние еще 27,6 км городских магистралей. Комплексно отремонтировали дороги в бывших шахтовых и заводских посёлках Боровом и РТС", - подчеркнул Илья Середюк.

В следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется строительство продолжения ул. Пролетарской от Федоровского до Автозаводской, ремонт пр. Ленина от Волгоградской до б-ра Строителей. Также будут отремонтированы автодорога между Пионером и Ягуновским, ул. Космическая от Базовой до Радищева, ул. Авроры, 2-й пер. Авроры, ул.Рекордная. В 2022 году преобразятся 23 участка дорог.

Транспорт

За 1000 дней муниципальный автобусный парк города получил 289 новых комфортных, вместительных, экологичных автобусов. В том числе в 2021 году кемеровский автопарк обновился на 120 единиц: 15 город получил по проекту "Безопасные качественные дороги", 105 приобретены в лизинг."Сейчас мы вышли на финальную стадию обновления автобусного парка - замену "пазиков". Следующий этап - электротранспорт", - заявил глава Кемерова Илья Середюк. Городские власти проработали экономический проект, который позволяет рассчитывать, что в ближайшем будущем модернизация электротранспорта тоже будет реализована.

Промышленность, экономика

Всего объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 2021 год ожидается на уровне 75,9 млрд рублей. В 2022 году - план 79,9 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям составила 54133 рубля (+8,5% к 9 месяцам 2020 года). Рост реальной заработной платы составил 2%.

В этом году в городе создано 2626 рабочих мест (в 2020 году было 2459 мест). В том числе: 1236 (47,1%) - в строительстве, 489 (18,6%) - в торговле, 411 (15,6%) - на производстве.

Предпринимательство

В сфере малого и среднего бизнеса сегодня работают более 83 тысяч кемеровчан. В городе насчитывается 22738 субъектов малого бизнеса, включая предпринимателей и самозанятых граждан. "На встречах с предпринимателями мы безусловно обсуждаем стратегию развития города и роль бизнеса в этом потоке. Предприниматели готовы поддерживать проекты в сфере обслуживания, гостиничном бизнесе, городу уже сегодня этого не хватает, в сфере торговли, в общественном питании", - подчеркнул Илья Середюк.По словам главы Кемерова, у представителей предпринимательского сообщества есть понимание, что это должен быть современный, высокий уровень сервиса - так же, как и в других сферах жизни города.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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