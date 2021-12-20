Лаборатории эколого-аналитического контроля АО "Транснефть - Западная Сибирь" работают по федеральным стандартам

Пять лабораторий эколого-аналитического контроля АО "Транснефть-Западная Сибирь" прошли процедуру подтверждения компетенции на соответствие критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Экспертная организация в полном объеме подтвердила готовность персонала лабораторий к проведению всего спектра исследований.

В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений выездная оценка проходила с использованием программных решений, обеспечивающих видеоконференцсвязь.

В рамках процедуры подтверждения компетентности экспертная группа провела мониторинг материально-технической оснащенности лабораторий в части средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, химических реактивов, стандартных образцов. Кроме того, была осуществлена проверка знаний сотрудников. Эксперты наблюдали за выполнением работ по испытаниям и измерениям в области аккредитации лаборатории в соответствии с требованиями системы менеджмента качества.

На сегодняшний день в структуре предприятия мониторинг окружающей среды осуществляется силами шести лабораторий. Они расположены во всех регионах присутствия предприятия. Персонал лабораторий в соответствии с требованиями законодательства контролирует уровень промышленных выбросов, проводит анализ поверхностных и подземных вод, питьевой воды, сточных вод и почвы.

Для поддержания высокого качества проводимых исследований АО "Транснефть - Западная Сибирь" производит обновление лабораторного оборудования. В 2021 году на эти цели предприятие направило 4,7 млн рублей. Также в течение года сотрудники лабораторий прошли обучение по четырем направлениям, в том числе "Внедрение системы менеджмента качества в практическую деятельность испытательных лабораторий на основе ГОСТ ISO/IEC 17025", "Риск-ориентированное мышление в новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"