В Новосибирске более 200 многоэтажек остались без тепла и горячей воды

Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло более чем в 200 многоквартирных домах Новосибирска. Как передает ТАСС, помимо жилых домов без теплоресурса остались 21 образовательная организация и петь медицинских учреждений.

Причиной отключения тепла и горячей воды стали работы на перекачивающей насосной станции № 8 в Первомайском районе Новосибирска. Там произошло повреждение запорной арматуры, сейчас сотрудники теплоснабжающей организации проводят ее замену. Речь идет о трубопроводе диаметром 500 миллиметров.

По предварительным данным, работы будут завершены к вечеру, до 20.00 по местному времени, после чего тепло и горячая вода вновь начнут поступать в квартиры и учреждения. По сообщениям синоптиков, вечерняя температура воздуха в Новосибирске составит 12 градусов ниже нуля.