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20.12.2021,  
09:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Россия испытает в Арктике комплекс ПРО. Стрельбу будут вести по гиперзвуковой мишени.

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
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Испытания планируют провести до конца нынешнего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Состоятся они на одном из военных полигонов Заполярья. Как добавил собеседник, современный противоракетный комплекс, какой конкретно не уточняется, должен будет обнаружить, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень.

Поражение мишени будет выполнено на расстоянии в сотни километров.

Напомним, в России ведут разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.

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