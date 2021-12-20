В Заполярье один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом

В Мурманской области на автодороге Мишуково - Снежногорск автомобиль Subaru столкнулся с пассажирским микроавтобусом ПАЗ.

Водитель Subaru погиб на месте. По предварительным данным, пострадали 12 пассажиров микроавтобуса, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Прокуратура Кольского района начала проверку по факту ДТП. Надзорные органы намерены установить, как соблюдается законодательство по безопасности дорожного движения и насколько ему соответствует состояние региональных трасс.