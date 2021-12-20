В Вологодской области обнаружили 15 килограммов мефедрона

Крупнейшее за 30 лет производство наркотиков выявлено в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подпольную лабораторию по производству мефедрона организовали в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. При силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" были задержаны двое граждан.

В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Задержанные взяты под стражу.