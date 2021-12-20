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20.12.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области обнаружили 15 килограммов мефедрона

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Пресс-центр МВД России Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России

Крупнейшее за 30 лет производство наркотиков выявлено в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под Тамбовом задержан закладчик-оптовик с 1,5 килограмма мефедрона

По ее словам, подпольную лабораторию по производству мефедрона организовали в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. При силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" были задержаны двое граждан.

В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов мефедрона, свыше трех тонн прекурсоров и специальное оборудование. Задержанные взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео Борьба с наркотиками

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