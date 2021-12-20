В Крым придут морозы и сильные снегопады

Охватившее европейскую часть России арктическое вторжение добралось до Крыма, где в ближайшие дни похолодает ночами до минус 15 градусов. Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий распространило крымское МЧС.

- Днем 20 декабря и в течение суток 21 декабря ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки, - сообщили гидрометцентре. - Ожидается сильное отложение мокрого снега и гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, 21-22 декабря - порывы до 25 метров в секунду .

Начиная со среды 22 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15 градусов мороза. Но и днем столбик термометра не поднимется выше минус трех-восьми градусов. К выходным дням на полуострове потеплеет: дневные температуры повысятся до плюс 8-12 градусов, ночные - до плюс шести-восьми.