В Ростовской области нашли окаменевший череп трогонтериевого мамонта

В Ростовской области на побережье Таганрогского залива после четырехдневных работ завершились раскопки окаменевшего черепа трогонтериевого мамонта (степного слона). Палеонтологи датируют находку возрастом около 600 тысяч лет.

По словам кандидата биологических наук, доцента ЮФУ Вадима Титов, доисторическое животное является типичным представителем так называемой тираспольской фауны. С ним соседствовали: лесные палеолоксодонтные слоны, благородные олени, лоси, медведи Денинга, пещерный лев и крупные носороги Мерка.

Благодаря исследованию одного из зубов ученым удалось установить, что степной слон погиб в полном расцвете сил. На момент гибели ему было около 60 лет.

О причинах смерти мамонта палеонтологам остается только строить гипотезы. По одной из них животное в поисках пищи увязло в лимане и погибло. Следов воздействия на кости трогонтериевого мамонта хищников или человека не зафиксировано.

После извлечения череп и другие кости мамонта переданы для реставрации в Азовский археологический музей-заповедник. Окаменевший череп весит около 400 килограммов, поэтому его расчистка и транспортировка являются трудной задачей.