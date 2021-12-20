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20.12.2021 19:42
Рубрика: Общество

В Ростовской области нашли окаменевший череп трогонтериевого мамонта

Текст: Николай Грищенко
Фото: John Mironov/You Tube Фото: John Mironov/You Tube
Фото: John Mironov/You Tube

В Ростовской области на побережье Таганрогского залива после четырехдневных работ завершились раскопки окаменевшего черепа трогонтериевого мамонта (степного слона). Палеонтологи датируют находку возрастом около 600 тысяч лет.

Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт"
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По словам кандидата биологических наук, доцента ЮФУ Вадима Титов, доисторическое животное является типичным представителем так называемой тираспольской фауны. С ним соседствовали: лесные палеолоксодонтные слоны, благородные олени, лоси, медведи Денинга, пещерный лев и крупные носороги Мерка.

Благодаря исследованию одного из зубов ученым удалось установить, что степной слон погиб в полном расцвете сил. На момент гибели ему было около 60 лет.

О причинах смерти мамонта палеонтологам остается только строить гипотезы. По одной из них животное в поисках пищи увязло в лимане и погибло. Следов воздействия на кости трогонтериевого мамонта хищников или человека не зафиксировано.

После извлечения череп и другие кости мамонта переданы для реставрации в Азовский археологический музей-заповедник. Окаменевший череп весит около 400 килограммов, поэтому его расчистка и транспортировка являются трудной задачей.

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