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20.12.2021 15:03

"Екатеринбурггаз" выявил в ходе проверок 40 тыс нарушений со стороны потребителей

Текст: Марина Некрасова (Екатеринбург)
В 2021 году в уральской столице силами компании "Екатеринбурггаз" плановыми проверками было охвачено более 210 тысяч квартир и более 15 тысяч индивидуальных домов. Выявлено свыше 40 тысяч нарушений со стороны потребителей. Самые распространенные - самовольные замены и установки газовых приборов, захламление помещений и затруднение доступа к газопроводам, кранам опуска и плитам, а также использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации. От газоснабжения отключено более 2300 нарушителей.
Фото: "Екатеринбурггаз" Фото: "Екатеринбурггаз"
Фото: "Екатеринбурггаз"

Главная проблема при проведении техобслуживания - недопуск специалистов "Екатеринбурггаза". Потребители газа часто игнорируют плановые проверки, а ведь именно они помогают выявлять и устранять утечки, вовремя обнаруживать неисправности оборудования.Например, во время такого осмотра на улице Ленина, 70 была зафиксирована утечка газа. Специалисты не смогли попасть в одну квартиру, где никто не живет два года, поэтому были вынуждены отключить от газа два подъезда, обезопасив жителей дома. Как и ожидалось, причина утечки находилась в закрытой квартире - резиновый шланг от плиты, весь в трещинах.

Подводя итоги года, главный инженер "Екатеринбурггаза" Иван Паслер отдельно остановился на удручающей ситуации, которая складывается на рынке техобслуживания и ремонта газового оборудования города. С начала 2021 года аварийные бригады отработали уже более 2480 заявок по адресам, где оказывают услуги сторонние компании, из них 1596 были с утечкой газа. В частности, подобный инцидент случился в доме №14 по улице Комсомольской - после того, как слесарь специализированной организации, с которой управляющая компания заключила договор, заменил шланг, ведущий к плите, произошел хлопок газа.

- Мы в очередной раз обращаемся к властям с просьбой ужесточить законодательство и ввести лицензии для занимающихся техобслуживанием газового оборудования. Сейчас любой ИП может заявиться на этот вид деятельности в упрощенном порядке, никто не проверяет наличие у него квалифицированного персонала и материально-технической базы. Кроме того, мы убеждены, что необходим единый договор по всей системе газоснабжения дома: и общедомовой, и внутриквартирной, - подчеркивает Иван Паслер.

Между тем

"Екатеринбурггаз" активно расширяет и модернизирует газовую сеть города. За 11 месяцев 2021 года голубое топливо пришло к 405 новым потребителям, было заключено 928 договоров на техприсоединение, еще 1219 находится в работе. По программе социальной догазификации принято 127 заявок, подписано 69 соглашений. Существенные средства были вложены и в ремонтную кампанию - свыше 150 миллионов рублей. Специалисты провели техперевооружение трех газорегуляторных пунктов, заменили 13 станций химзащиты, обновили 11 систем телеметрии. Кроме того, впервые были успешно реализованы три сложных проекта по переукладке газопроводов высокого давления, на пути которых стояли преграды - на улице Автомагистральной и на перекрестке Машиностроителей-Космонавтов. Параллельно прошла проверка сетей на нарушение изоляции: более 500 километров исследовали приборным методом, 80 километров подвергли диагностике.

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