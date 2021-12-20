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20.12.2021 13:09

Восемь разработок по итогам стартап-интенсива с УрФУ внедрит СвЖД в 2022 году

Свердловская магистраль и Уральский федеральный университет (УрФУ) завершили первый совместный "Стартап-Интенсив" - проект по поиску актуальных решений для железнодорожной отрасли. По итогам программы восемь перспективных разработок с подтвержденным экономическим эффектом уже в 2022 году пройдут опытную эксплуатацию на предприятиях СвЖД и в будущем могут быть внедрены на сети российских железных дорог.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Основным полигоном для тестирования инноваций станет станция Екатеринбург-Сортировочный. Так, для закрепления составов на станционных путях начнут использовать "умные" тормозные башмаки, передающие данные о своем местоположении. На тяговой подстанции установят малогабаритное устройство, повышающее энергоэффективность и надежность оборудования. В газовой котельной смонтируют ультразвуковую установку, предотвращающую отложение солей и накипи в трубах. За соблюдением работниками требований техники безопасности будет следить система видеоаналитики на базе нейронных сетей.

Повысить скорость обработки данных при ультразвуковой дефектоскопии железнодорожного пути СвЖД поможет программная платформа на основе искусственного интеллекта. Также специалисты магистрали будут тестировать прибор для проверки и настройки защитных устройств контактной сети, позволяющий проводить регламентное обслуживание проще и быстрее.

Мобильный технический комплекс позволит восстанавливать профиль колесных пар "Ласточек" без перемещения составов в специализированный ремонтный цех. А пассажиры электричек в Пермском крае получат возможность оплачивать проезд со смартфона, считав QR-код на станции или в вагоне поезда.

В рамках "Стартап-интенсива" проводился также конкурс рационализаторских предложений среди сотрудников Свердловской магистрали. Лучшими были признаны три перспективные разработки для локомотивного и путевого хозяйств, информационно-вычислительных систем. После оформления пакета необходимых документов, заявки на данные инновации будут направлены для регистрации в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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