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20.12.2021,  
18:40
Текст:  Алексей Брусилов

Самоходки СУ-100 прошли капитальный ремонт во Вьетнаме

Вьетнамский военный завод Z753, специализирующийся на восстановлении наземной техники для военно-морских сил, передал береговым подразделениям капитально отремонтированные боевые машины. Среди них - несколько самоходных артиллерийских установок СУ-100, по- прежнему использующихся для обороны побережья страны.

Как сообщается, бронемашины прошли приемочные испытания, на которых оценивалось состояние систем вооружения, внутреннего оборудования, в том числе средств связи, двигателей, ходовых частей.

Фото: dd luciferdd / youtube.com
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Во время комбинированных тестовых прогонов выяснялось, в каких параметрах работают все узлы и агрегаты. В результате представленная техника была допущена к эксплуатации в войсках, а работники предприятия в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию.

В самом деле, вьетнамским военным удается поддерживать в рабочем состоянии танки, самоходки, бронетранспортеры, полученные из Советского Союза и Китая в 60-70 годы, а также трофейные американские образцы, в том числе такие как Т-34-85, Т-54, Type 59, Type 62, Type 63, БТР-152, WZ-531A, М113 и другие.

СУ-100, несмотря на свой солидный возраст, могут уверенно поражать подходящие к берегу десантные корабли и катера, плавающие транспортеры и танки. Поэтому у командования, судя по всему, пока нет планов по замене этих САУ на более современные.

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