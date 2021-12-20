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20.12.2021 15:00
Рубрика: Digital

В России прошел КиберДиктант 2021

В России 7 декабря завершился Всероссийский проект "КиберДиктант", который был открыт 30 ноября - в Международный день защиты информации.

КиберДиктант направлен на тестирование грамотности населения в сети Интернет и в повседневной жизни. Проект призван помочь гражданам выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и противостоять попыткам мошенничества и незаконным действиям в киберпространстве.

Проверить свои знания в сфере интернет-безопасности с помощью Всероссийского проекта "КиберДиктант" решили более 30 тысяч человек по всей России.

Организатором КиберДиктанта выступил Фонд развития правовой культуры и правосознания при поддержке "Европейской Юридической Службы", "Налогии". Генеральным информационным партнером выступила "Российская газета".

В КиберДиктанте приняли участие представители разных регионов - более 45% респондентов из Москвы и Московской области, 31% из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 13% из республики Татарстан, 5% - из Екатеринбурга, остальные из других субъектов Российской Федерации.

Преимущественное большинство участников показало хорошие знания в области информационной безопасности, причем женщины написали диктант лучшие мужчин. Так, всего 2% участниц показали неудовлетворительный результат, а 57% отличный, в то время, как результаты мужчин оказались немного хуже - 4% "неудовлетворительно" и 54% "отлично".

Фото: Фонд развития правовой культуры и правосознания

Основные сложности у участников возникли в вопросах, связанных с использованием WI-FI сетей в общественных местах и хранением персональных данных в интернете. На эти вопросы удовлетворительно ответили 48% мужчин и 43% женщин.

Большинство участников 86% правильно ответило на вопросы, связанные с безопасностью хранения банковской информации, что свидетельствует об осведомленности людей о правилах пользования банковскими картами в Интернете. Вместе с тем отдельный блок вопросов организаторы проекта посвятили социальной инженерии, используемой злоумышленниками для влияния на пользователей телефонов и владельцев банковских карт. В этих вопросах более бдительными оказались женщины, ответив правильно в 58% случаев против 51% у мужчин, что свидетельствует о большей осторожности женщин при прямом общении со злоумышленниками. Кроме того, данные результаты свидетельствуют о том, что пользователи банковских приложений и владельцы карт уделяют внимание вопросам безопасности (физического доступа) к таким данным, однако менее бдительны в случае телефонного мошенничества с использованием социальной инженерии.

Организаторы КиберДиктанта удовлетворительно оценивают результаты первого проекта и настоятельно рекомендуют с учетом роста мошеннических действий в сети интернет, постоянно совершенствовать свои знания в данной сфере на постоянной основе и проходить ежегодную проверку.

"Проект показал достаточно высокий уровень знаний граждан в сфере интернет-безопасности. Однако гражданам необходимо помнить, что мошенники постоянно находят новые способы обмана, в связи с чем нужно всегда быть бдительными при совершении любого действия в интернете или в телефонном разговоре с представителем банка" - заявил член Совета Фонда Илья Мурылев.

"Полученные результаты свидетельствуют неплохой осведомленности граждан относительно правил хранения своей персональной информации в интернете, в т.ч. банковской. Вместе с тем итоги КиберДиктанта показали, что на ряд вопросов люди отвечают неудовлетворительно, что говорит о наличии риска стать жертвами мошенников. Наш проект призван повысить уровень грамотности населения в данной сфере и обратить внимание самих граждан на данную проблему с целью минимизации рисков стать жертвами обмана в сети. Поздравляю всех участников КиберДиктанта с прохождением тестирования и желаю быть более бдительными в части обращения со своей персональной информацией". - подвел итог Президент Фонда Сергей Бекренев.

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