Zenith представил часы Defy Extreme Desert в сопровождении самобытных фотографий

Zenith представил первую лимитированную серию часов Defy Extreme Desert в сопровождении коллекции работ фотографа-натуралиста Куроша Кейнежада.

Раскрывая через объектив фотокамеры красоту пустыни, Zenith и Курош Кейнежад представляют не публиковавшиеся ранее работы фотографа, вдохновленные этими часами. Фотографии продаются в рамках передвижной выставки, которая стартовала осенью на Международной ярмарке современного искусства (FIAC) в Париже.

Фото: пресс-служба

Эксклюзивная серия Zenith Defy Extreme Desert - это в равной степени сверхточные часы и произведение искусства. Проникнутая духом бескрайней выжженной солнцем пустыни, модель является переосмысленной версией монолитного хронографа с точностью измерения до 1/100 секунды и первым образцом разрабатываемой серии Defy Extreme, посвященной экстремальным условиям окружающей среды.

Zenith Defy Extreme Desert. Фото: пресс-служба

Оригинальный дизайн Defy Extreme Desert в титановом корпусе перекликается с растворяющимся в песках горизонтом. Система защиты кнопок и двенадцатиугольный безель выполнены из камня "соколиный глаз" - сине-серой разновидности кварца с полупрозрачной структурой. Минерал назван в честь птицы, которая веками сопровождала кочевников. Высоко парящий в небе пернатый хищник символизирует решимость и выносливость.

"Соколиный глаз" - разновидность кварца - использован для безеля и системы защиты кнопок. Фото: пресс-служба

Отполированный камень переливается, вызывая ассоциацию с миражом-оазисом среди знойной пустыни. Выполненная вручную интеграция экзотического минерала в сложную конструкцию корпуса - беспрецедентное достижение в часовом производстве. Поскольку каждый камень отличается неповторимым цветом и особой структурой внутренних волокон, каждый из 50 экземпляров Defy Extreme Desert поистине уникален.

Через открытый циферблат видно внутреннее устройство механизма El Primero 21. Счетчики и индикатор запаса хода из тонированного стекла коричнево-бежевого оттенка гармонируют с бежевыми люминесцентными отметками и стрелками, а также с накладными счетчиками хронографа.

Механизм быстрой замены ремешка. Фото: пресс-служба

Завершенность дизайну этой концептуальной модели придают прилагаемые к часам ремень Velcro черного цвета и ремень из бежевого каучука, которые легко устанавливаются вместо титанового браслета с помощью механизма быстрой замены.

"Модель достоверно передает все величие и красоту песчаных дюн и равнин", - делится Курош Кейнежад своим впечатлением. Американский фотограф британского происхождения годами в одиночку путешествовал по свету, делая поразительные снимки самых удаленных и труднодоступных уголков планеты.

Фотограф Курош Кейнежад. Фото: пресс-служба

В рамках подготовки выпуска серии Defy Extreme Desert Курош Кейнежад сделал для Zenith эксклюзивную подборку снимков, посвященных легендарному хронографу. Девять снимков сделаны на территории пустынь Северной Америки: Большой Бассейн, Мохаве, Сонора и Чиуауа.