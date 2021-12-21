Постановление правительства Республики Алтай от 21 декабря 2021 года № 400 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 22 сентября 2021 года № 264"

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Алтай постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год:

в расчете на душу населения - 11 895 рублей;

для трудоспособного населения - 12 966 рублей;

для пенсионеров - 10 230 рублей;

для детей - 11 538 рублей.

2. Постановление Правительства Республики Алтай от 22 сентября 2021 года № 264 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год" признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай В.Б.Махалов







