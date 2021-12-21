Закон Амурской области от 17 декабря 2021 года № 55-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 8 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области (далее -Территориальный фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 16 681 357,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 624 749,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 16 681 357,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 565 249,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в сумме 17 591 634,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 535 026,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 629 358,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 18 572 750,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в сумме 17 591 634,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 596 338,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 629 358,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 631 522,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Территориального фонда

Установить доходы бюджета Территориального фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Территориального фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 2022 год в сумме 2 287 578,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 410 605,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 550 460,4 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

Установить дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда;

2) поступление неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджет Территориального фонда сверх утвержденных настоящим Законом объемов, направляемых на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Закону:

а) по целевой статье расходов "Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов;

б) по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области" в рамках основного мероприятия "Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов;

3) направление остатков средств бюджета Территориального фонда, образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года в результате неполного использования в 2021 году средств нормированного страхового запаса, за исключением средств, подлежащих возврату в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на цели, установленные пунктами 1-3 части 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Амурской области, в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







