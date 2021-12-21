Закон Астраханской области от 20 декабря 2021 года № 129/2021-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 827 227,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 531 127,8 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 256 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 827 227,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2023 год в сумме 14 584 187,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 271 937,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 270 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 15 447 332,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 116 612,2 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 286 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2023 год в сумме 14 584 187,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 447 332,2 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области и из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно приложению 9 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Астраханской области, лицам, застрахованным на территории Астраханской области.

3. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области.

Статья 4. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области:

1) на 2022 год в размере 1 376 100,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в размере 1 435 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в размере 1 500 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в 2022 году формируется в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области направляются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области и заключившим договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







