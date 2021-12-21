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21 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 175 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территорий Белгородской области":

- третий абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления исключить;

- второй абзац подпункта 2.2 пункта 2 постановления исключить;

- третий - четвертый абзацы подпункта 2.2 пункта 2 постановления считать вторым - третьим абзацами соответственно;

- второй абзац подпункта 2.2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей (за исключением осуществления деятельности при соблюдении условий, установленных настоящим постановлением);";

- в первом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "и посетителей (за исключением несовершеннолетних)" исключить;

- четвертый - пятый абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления исключить;

- шестой - тридцать восьмой абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать четвертым - тридцать шестым абзацами соответственно;

- одиннадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Оказание гражданам услуг общественного питания, организаций, оказывающих услуги персональной и бытовой направленности, осуществляется при соблюдении следующих условий:";

- пятнадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Деятельность по оказанию услуг общественного питания в ночное время с 22:00 до 06:00 часов осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования и обязательного наличия у всех работников и посетителей:";

- в семнадцатом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "не более чем 72 часа" заменить словами "не более чем 48 часов";

- в двадцать восьмом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "не более чем 72 часа" заменить словами "не более чем 48 часов";

- двадцать девятый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Деятельность объектов торговли осуществляется при соблюдении следующих условий:";

- тридцать третий - тридцать шестой абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков



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