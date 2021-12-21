Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов

Спотовые цены на газ в Европе на бирже TTF превысили 1850 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такие цены наблюдались в начале октября, следует из данных площадки ICE.

Рост цен в спотовом звене продолжается c 7 декабря. Очередной скачок произошел на фоне перевода в реверс газопровода "Ямал - Европа" (пересекает территорию Польши), по которому идут поставки из России в Европу.

Как сообщила польская компания PGNiG, "Газпром", поставляющий газ по трубопроводу, выполняет все контрактные обязательства и не имеет возражений на счет работы трубы в реверсе, передает агентство Reuters.

Рост цен на газ на данный момент подстегивается холодами в Европе, а также снижением выработки ветрогенерации на территории ЕС более чем вдвое за последние трое суток. Также давление на цены оказывает быстрое сокращение запасав газа в ЕС. "Газпром" на данный момент продолжает закачку в европейские хранилища.