Новости

Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте" 13:25
В Госдуме прошла акция "Елка желаний" 13:21
Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов 13:11
В Сочи начались переговоры Лаврова и главы МИД БиГ 13:09
Пушков предложил объявить "правила сообщества" в соцсетях вне закона 13:08
В аварии на ТТК пострадали 20 машин, два человека получили травмы 13:04
Минпромторг оценил рост автопрома по итогам года в 7% 12:51
Семь регионов остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом 12:47
Мантуров рассказал, когда в России появятся водородные заправки 12:45
Названы бренды, используемые хакерами чаще всего 12:40
Кириенко: ОНФ стал действенным инструментом объективного народного контроля 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 1906 новых случаев COVID-19 12:17
Минобрнауки: Продление дистанта в вузах зависит от ситуации в регионе 12:13
Лукашенко произвел очередные кадровые назначения 12:11
Транзит газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" приостановился 11:55
Глава делегации РФ: Поддержка КНР предложений по гарантиям безопасности ощутима 11:51
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже 11:49
Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19 11:46
"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии 11:45
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России 11:38
Какие новогодние украшения можно купить на фестивале "Путешествие в Рождество" 11:37
Банки предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества 11:35
Счетная палата разработала курс русского языка для чиновников 11:29
Правительство продлило эксперимент по приему обращений через госуслуги 11:21
Видео: В Воронеже снегокат разогнали до 90 км/ч 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 13:11
Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов

Текст: Анастасия Селиванова

Спотовые цены на газ в Европе на бирже TTF превысили 1850 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такие цены наблюдались в начале октября, следует из данных площадки ICE.

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе

Рост цен в спотовом звене продолжается c 7 декабря. Очередной скачок произошел на фоне перевода в реверс газопровода "Ямал - Европа" (пересекает территорию Польши), по которому идут поставки из России в Европу.

Как сообщила польская компания PGNiG, "Газпром", поставляющий газ по трубопроводу, выполняет все контрактные обязательства и не имеет возражений на счет работы трубы в реверсе, передает агентство Reuters.

Рост цен на газ на данный момент подстегивается холодами в Европе, а также снижением выработки ветрогенерации на территории ЕС более чем вдвое за последние трое суток. Также давление на цены оказывает быстрое сокращение запасав газа в ЕС. "Газпром" на данный момент продолжает закачку в европейские хранилища.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Биржи

Главное сегодня

Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов впервые с октября
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" провела пуск "Калибра" в Японском море
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу