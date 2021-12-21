ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов

Налоговая служба РФ намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов. Ведомство включилось в реализацию федерального проекта "Клиентоцентричность", сообщает пресс-служба ФНС.

Как отметил глава службы Даниил Егоров, клиентоцентричность - это стратегия, от которой выигрывает как служба, так и налогоплательщик.

По его словам, именно упрощение налогового администрирования для граждан и бизнеса и упор на качественную обратную связь позволяют получить не только лояльных пользователей, но и обеление конкурентной среды и полную уплату налогов.

В качестве примера руководитель ФНС привел налоговый режим для самозанятых.

"Сейчас уже более 3,8 млн граждан ведут свой бизнес легально и платят налоги, потому что этот режим изначально создавался с учетом пожеланий потенциальных пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

В ближайшем будущем ФНС планирует создать систему, в которой каждый сервис будет строиться вокруг клиента, его запросов, проблем и ценностей.

Сам проект "Клиентоцентричность" предполагает развитие государственных услуг в сторону их качества, а ключевым его показателем должна служить удовлетворенность этим качеством граждан.

Так, по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на следующей неделе правительство запустит специальную лабораторию, которая займется тестированием как существующих, так и новых госуслуг.

"Будут новые стандарты и требования ко всем услугам, которые государство предоставляет гражданам. Услуги будут корректироваться и внедряться, чтобы было удобно гражданам. По факту, что означает клиентоцентричность? По сути, это еще можно сравнить с эмпатией. Ведь не все государственные услуги сегодня оказываются в удовлетворительном качестве", - отметил Дмитрий Григоренко.

По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вoльвача, государственное управление России должно стать примером клиентоцентричности уже к 2030 году.

"Клиентоцентричное государство в первую очередь изучает истинные потребности потребителей своих услуг и функций, создает правила и государственные процедуры, ориентируясь на удобство человека или бизнеса. Оно стремится не просто удовлетворять запросы, а предвосхищать и превосходить ожидания", - пояснил Дмитрий Вoльвач.