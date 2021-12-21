Группа "Ария" утяжелит советские шлягеры, Вадим Эйленкриг поможет полюбить джаз, Севара Назархан споет поп-песни с налетом экзотики, а Света Бень и Галя Чикис представят интригующий проект "Зеркальный шар".

Кто играет: Группа "Ария".

Что играет: Хеви-метал.

Почему идти: Вечером 26 декабря клуб 1930 Moscow превратится в Царство снега "Арии". На предпраздничном концерте столпы русскоязычного хеви-метала исполнят собственные хиты в специальной новогодней аранжировке и "утяжелят" советские шлягеры. Суровый взгляд, куча пафоса и мерная поступь гитарных брейков дополнят приличествующие моменту музыкальные (и просто) шутки. Непривычно веселые "арийцы", облаченные в костюмы Дедов Морозов, дадут не только хеви-металического жару, но и верный настрой для встречи любимого всеми праздника.

Где, когда, сколько: Клуб "1930 Moscow"; 26 декабря; 2 800 - 6 000 руб.

Фото: ИП Бергер А.Ю.

Кто играет: Света Бень и Галя Чикис.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Зеркальный шар" - интригующая коллаборация Светы Бень ("Серебряная свадьба") и Гали Чикис (Chikiss). В спонтанно возникшем дуэте Света отвечает за песни, а Галя - за саунд-продюсирование, опутывая горько-бесшабашные тексты паутиной электронных звуков. На фоне нынешней "девичьей" инди-сцены, большинство представительниц которой пребывают в таком уютном состоянии сонной одури, что поневоле вспоминаются слова "о, если бы ты был холоден или горяч - но ты тепл!", этот совместный проект горяч по-настоящему. Стоит ознакомиться.

Где, когда, сколько: Клуб "Бумажная фабрика"; 26 декабря; 1 200 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew.

Что играет: Джаз.

Почему идти: Российского трубача Вадима Эйленкрига не зря сравнивают с его американским коллегой Крисом Ботти: оба играют коммерческий (в хорошем смысле слова) джаз - музыку, которая не только вызывает интерес у узкого круга ценителей жанра, но нравится обычным слушателям. "Разница между человеком, который не любит джаз, и человеком, который узнал, что любил его всю жизнь, заключается в правильной композиции, хорошем исполнении и харизме исполнителя", - говорит Эйленкриг. Харизмы у Вадима хоть отбавляй, исполнительский уровень не вызывает сомнений, а выбор новогодней программы обусловлен самой датой - будет красиво, ярко и празднично.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 26 декабря; 500 - 5 000 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Севара.

Что играет: Поп-музыка, этника.

Почему идти: В начале нулевых Севару Назархан открыл на одном и фестивалей этномузыки сам Питер Гэбриэл, после чего выпустил ее дебютный альбом на своем лейбле. Как результат - восторги критиков и слушателей, интересующихся жанром world music. Сегодня узбекский фольклор и полетный вокал под аккомпанемент дутара в тонкой электронной оправе сменились русскоязычными композициями, звук стал ритмичнее, а саунд-эффекты - ярче. На юбилейном концерте "узбекской Мадонны" публику ждет красивая одухотворенная поп-музыка, что в сочетании с удивительным тембром голоса должно привлечь не только любителей всяческой звуковой экзотики, но и качественной эстрады.

Где, когда, сколько: Вегас Сити Холл; 23 декабря; 800 - 6 400 руб.