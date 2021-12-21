Новости

Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
Представитель турбизнеса разъяснил новые правила въезда в Таиланд 16:28
Три района Коми объявят временно опасными из-за пуска "Ангары" 16:25
Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян 16:24
Из больницы выписали последнего пострадавшего на "Листвяжной" 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 17:01
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Группа "Ария" утяжелит советские шлягеры, Вадим Эйленкриг поможет полюбить джаз, Севара Назархан споет поп-песни с налетом экзотики, а Света Бень и Галя Чикис представят интригующий проект "Зеркальный шар".
Фото: TCI Фото: TCI
Фото: TCI

Кто играет: Группа "Ария".

Что играет: Хеви-метал.

Почему идти: Вечером 26 декабря клуб 1930 Moscow превратится в Царство снега "Арии". На предпраздничном концерте столпы русскоязычного хеви-метала исполнят собственные хиты в специальной новогодней аранжировке и "утяжелят" советские шлягеры. Суровый взгляд, куча пафоса и мерная поступь гитарных брейков дополнят приличествующие моменту музыкальные (и просто) шутки. Непривычно веселые "арийцы", облаченные в костюмы Дедов Морозов, дадут не только хеви-металического жару, но и верный настрой для встречи любимого всеми праздника.

Где, когда, сколько: Клуб "1930 Moscow"; 26 декабря; 2 800 - 6 000 руб.

Фото: ИП Бергер А.Ю.

Кто играет: Света Бень и Галя Чикис.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Зеркальный шар" - интригующая коллаборация Светы Бень ("Серебряная свадьба") и Гали Чикис (Chikiss). В спонтанно возникшем дуэте Света отвечает за песни, а Галя - за саунд-продюсирование, опутывая горько-бесшабашные тексты паутиной электронных звуков. На фоне нынешней "девичьей" инди-сцены, большинство представительниц которой пребывают в таком уютном состоянии сонной одури, что поневоле вспоминаются слова "о, если бы ты был холоден или горяч - но ты тепл!", этот совместный проект горяч по-настоящему. Стоит ознакомиться.

Где, когда, сколько: Клуб "Бумажная фабрика"; 26 декабря; 1 200 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew.

Что играет: Джаз.

Почему идти: Российского трубача Вадима Эйленкрига не зря сравнивают с его американским коллегой Крисом Ботти: оба играют коммерческий (в хорошем смысле слова) джаз - музыку, которая не только вызывает интерес у узкого круга ценителей жанра, но нравится обычным слушателям. "Разница между человеком, который не любит джаз, и человеком, который узнал, что любил его всю жизнь, заключается в правильной композиции, хорошем исполнении и харизме исполнителя", - говорит Эйленкриг. Харизмы у Вадима хоть отбавляй, исполнительский уровень не вызывает сомнений, а выбор новогодней программы обусловлен самой датой - будет красиво, ярко и празднично.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 26 декабря; 500 - 5 000 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Севара.

Что играет: Поп-музыка, этника.

Почему идти: В начале нулевых Севару Назархан открыл на одном и фестивалей этномузыки сам Питер Гэбриэл, после чего выпустил ее дебютный альбом на своем лейбле. Как результат - восторги критиков и слушателей, интересующихся жанром world music. Сегодня узбекский фольклор и полетный вокал под аккомпанемент дутара в тонкой электронной оправе сменились русскоязычными композициями, звук стал ритмичнее, а саунд-эффекты - ярче. На юбилейном концерте "узбекской Мадонны" публику ждет красивая одухотворенная поп-музыка, что в сочетании с удивительным тембром голоса должно привлечь не только любителей всяческой звуковой экзотики, но и качественной эстрады.

Где, когда, сколько: Вегас Сити Холл; 23 декабря; 800 - 6 400 руб.

Культура Музыка Гид-парк

Главное сегодня

Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2024 года
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Путин предупредил о жесткой реакции России на агрессию Запада
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"