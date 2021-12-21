Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит обеспечить средства и транспорт для своевременных поставок медицинского кислорода в регионы.

"К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечем Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты", - сообщил премьер-министр на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Мишустина, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 миллиона рублей и решить вопрос поставок кислорода, который нужен тяжелым пациентам. "А их в нашей стране по-прежнему немало. Как и тех, кто проходит лечение дома", - добавил глава правительства.

По данным Минздрава, сейчас на ИВЛ находятся 4,4 тысячи человек с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Такие цифры привел на заседании глава ведомства Михаил Мурашко.