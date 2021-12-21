Каждый житель Греции получит по тесту на коронавирус

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о предоставлении двух бесплатных тестов самодиагностики на коронавирус каждому жителю страны. Об этом он заявил во время заседания кабинета министров, посвященного эпидемиологической ситуации в республике.

Этими тестами граждане должны будут воспользоваться перед празднованием Рождества и Нового года. Без предъявления QR-кода с данными о прохождении тестирования проход на праздничные вечеринки в кафе, рестораны, бары и другие увеселительные заведения будет запрещен.

Своим заявлением премьер поставил точку в дискуссии относительно необходимости предъявления результатов ПЦР-теста для входа в помещения в праздничные дни. "Это правда, что я получал предложения об обязательных ПЦР-тестах для всех при входе в увеселительные заведения, - отметил он. - Я отклонил их, так как посчитал, что такая мера будет несправедливой по отношению к вакцинированным и, в конце концов, будет очень сложно ее реализовать".