Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14 декабря 2021 года № 79 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

1. Установить с 01 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике на душу населения - 11515 рублей, для трудоспособного населения - 12551 рубль, пенсионеров - 9903 рубля, детей - 12001 рубль.

2. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.08.2021 № 203 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год" признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.О.Аргунов







