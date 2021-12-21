Постановление правительства Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 835 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.7. Разрешить проведение в образовательных организациях Ленинградской области новогодних мероприятий для детей с соблюдением следующих условий:

допуск родителей (законных представителей) несовершеннолетних и родственников осуществляется при наличии медицинских документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо при наличии отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов до даты планируемого новогоднего мероприятия;

обязательное проведение дезинфекции помещений между новогодними мероприятиями.

Разрешить проводить совместные новогодние мероприятия для нескольких групп (классов) одной образовательной организации Ленинградской области.";

пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции:

"13.7. Разрешить проведение в образовательных организациях Ленинградской области новогодних мероприятий для детей с соблюдением следующих условий:

допуск родителей (законных представителей) несовершеннолетних и родственников осуществляется при наличии медицинских документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо при наличии отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов до даты планируемого новогоднего мероприятия;

обязательное проведение дезинфекции помещений между новогодними мероприятиями.

Разрешить проводить совместные новогодние мероприятия для нескольких групп (классов) одной образовательной организации Ленинградской области.";

в абзацах четвертом и пятом пункта 1.11 после слов "групп несовершеннолетних" дополнить словами "из разных образовательных организаций";

дополнить пунктом 1.11.1 следующего содержания:

"1.11.1. Комитету по культуре и туризму Ленинградской области обеспечить за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области предоставление билетов (сертификатов) на бесплатное посещение государственных театров Ленинградской области лицами, прошедшими полный курс вакцинации от COYID-19.";

в абзаце втором пункта 1.19.2 и абзаце первом пункта 1.19.5 после слов "групп несовершеннолетних" дополнить словами "из разных образовательных организаций";

пункт 1.20 дополнить абзацем следующего содержания:

"В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года и в ночь с 6 на 7 января 2022 года обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания, имеющих паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, разрешено до 02.00 часов при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов.";

пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

"1.26. Разрешить до 1 марта 2022 года деятельность следующих типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области:

стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием детей.

Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы организаций для исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

Работа организаций отдыха детей и их оздоровления разрешается только при условии одномоментного заезда персонала не позднее 3 0 декабря 2021 года (для организаций, функционирующих в период зимних каникул), проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены (в условиях обсервации), наличия у сотрудников 18 лет и старше, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих совместно с ними, медицинских документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 в течение одного года до заезда в организацию или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев до заезда в организацию; наличия у всех сотрудников, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих совместно с ними, отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного на базе аккредитованных лабораторных центров учреждений Роспотребнадзора, с получением указанного результата не ранее чем за 48 часов до заезда в организацию.

Допуск детей в организации отдыха и их оздоровления осуществляется при наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и месту их обучения.

Выход (выезд) детей, а также персонала за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается.

В целях поддержки граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными организациями здравоохранения Ленинградской области, в случае приобретения ими путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 - 2022 годах предоставить компенсацию стоимости в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 101 "О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглосуточного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







