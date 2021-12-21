Неудачам вопреки: как появился легендарный советский пулемет ДП

21 декабря 1927 года на вооружение Красной армии был принят пулемет Дегтярева пехотный. Он стал самым массовым советским пулеметом на несколько десятилетий.

С момента своего создания Красная армия испытывала острую потребность в ручных пулеметах (РП). Со станковыми тогда особых проблем не было: выручал надежный "Максим". А вот ручные, закупленные еще при царе, уже поизносились, часто давали сбои, но заменить их было нечем, да и запчастей не было. Попытки закупить новые пулеметы за границей закончились ничем.

Возникла идея переделать в РП уже упомянутый "Максим", но она закончилась провалом. И отечественные конструкторы начали работать над "ручником" собственной разработки. Поначалу ничего не получалось: приемная комиссия отвергала наработки, в том числе - и уже опытных оружейников Федорова и Дегтярева.

Тогда Василий Дегтярев решил переделать созданный им же в 1915 году карабин калибра 7,62 в ручной пулемет. Работы начались в 1923 году, а уже на следующий год был готов прототип. Изучив его на практических стрельбах, государственная комиссия оценила модель положительно, но продолжила рассматривать предложения других конструкторов.

Позже на сравнительных испытаниях лучше показали себя пулеметы Токарева и Колесникова, поскольку дегтяревский "ручник" сломался в самый неподходящий момент и даже был снят с конкурса.

Неудача не сломила Дегтярева, он продолжил совершенствовать свою разработку, и к осени 1926 года была готова новая модификация. При длительных стрельбах она тоже показала ненадежность, так же как и последующие две модели, созданные конструктором к концу года. Но Василий Дегтярев верил в удачу и не сдавался. Уже в январе 1927 года его доработанная модель показала хорошие характеристики и было принято решение выпустить на Ковровском оружейном заводе опытную партию в количестве 100 единиц.

Однако конкурс на основной РП для Красной Армии продолжился и летом на испытания были представлены три модели: пулемет Дегтярева, немецкий "Дрейзе" и пулемет МТ ("Максим"-Токарев). На сей раз однозначно выиграла модель Дегтярева.

Не дожидаясь результатов войсковых испытаний, 21 декабря 1927 года дегтяревский "ручник" под аббревиатурой ДП (Дегтярева пехотный) был принят на вооружение Красной армии. Иногда он обозначался также как ДП-27.

Пулемет был разработан под патрон 7,62х54R образца 1908 года. Вес его составлял 7,77 кг (без сошки) и 8,5 кг (с сошкой). Масса магазина на 47 патронов (в зависимости от используемых пуль) - от 2,6 до 2,85 кг. Прицельная дальность ДП равнялась 1500 метрам, темп стрельбы - до 600 выстрелов в минуту.

ДП выпала судьба стать самым массовым отечественным пулеметом Красной армии. Его боевое применение началось в 1929 году во время конфликта вокруг Китайской восточной железной дороги (КВЖД). Далее ДП широко использовался в конфликтах с Японией, во время советско-финской и Великой Отечественной войн.

В ходе эксплуатации пулемет неоднократно подвергался модернизации и имел несколько модификаций: авиационный (ДА), танковый (ДТ), ротный (РП-46) и др. Пулеметом Дегтярева также вооружались торпедные катера, подразделения мотоциклистов и десантников. ДП применялся и как зенитный - против низколетящих самолетов.

"Дегтярь", как называли его солдаты, состоял на вооружении многих стран. Основная масса была, естественно, произведена в СССР (795 тысяч штук). В Советской армии ДП применялся до начала 1960-х годов, когда его заменили на ручной пулемет Калашникова (ПК).