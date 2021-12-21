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21.12.2021 15:46
Рубрика: Власть

Предприятия-загрязнители будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей

Текст: Алексей Дуэль
Штраф за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими системами для предприятий составит до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Такие системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов, объяснили экологи. Эту информацию вносят в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, а потом на его основе рассчитывают в том числе углеродный след страны, передают эту информации в ООН.

Путин ввел штрафы до миллиона рублей за сокрытие данных о разливе нефти

"Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - сказал глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги".

Теперь за предоставление неточных данных по выбросам, из-за которых объективная картина будет искажена, компании накажут штрафами, а должностные лица могут, помимо денежного наказания, получить дисквалификацию на срок до одного года.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала штрафы, установленные за экологические нарушения, смехотворными.

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