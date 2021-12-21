Предприятия-загрязнители будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей

Штраф за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими системами для предприятий составит до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Такие системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов, объяснили экологи. Эту информацию вносят в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, а потом на его основе рассчитывают в том числе углеродный след страны, передают эту информации в ООН.

"Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - сказал глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги".

Теперь за предоставление неточных данных по выбросам, из-за которых объективная картина будет искажена, компании накажут штрафами, а должностные лица могут, помимо денежного наказания, получить дисквалификацию на срок до одного года.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала штрафы, установленные за экологические нарушения, смехотворными.