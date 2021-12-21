Прокурор попросил 5 лет колонии для блогера, осквернившего мемориал

Во вторник в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу 19-летнего блогера Максима Юферова, который осквернил мемориал участникам Великой Отечественной войны.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, гособвинитель попросил суд назначить Юферову 5 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор настаивает на пятилетнем запрете для блогера заниматься администрированием сайтов и соцсетей в интернете.

По данным следствия, ночью 25 ноября обвиняемый житель Подмосковья Матвей Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов ВОВ в Измайлово, осквернил стенд, посвященный ветерану войны гвардии-лейтенанту Анатолию Александровичу Фролову, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия, а именно как он мочится на стенд, недоблогер снял на телефон, после чего разместил в социальной сети.