Путин примет участие в церемонии приема в ВМФ двух атомных подлодок

"Сегодня ряд очень значимых мероприятий - Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной, посетит тематическую выставку, посвященную коллегии", - заявил Песков.

"Во время посещения выставки состоится краткая церемония принятия атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав ВМФ в режиме видеоконференции", - добавил он.

Пресс-секретарь президента уточнил, что выступление Путина на коллегии будет "весьма объемное".

Также сегодня Путин готовится к большой пресс-конференции. Еще президент проведет несколько международных разговоров и во второй половине дня - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.