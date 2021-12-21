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21.12.2021 12:54
Рубрика: Власть

Путин примет участие в церемонии приема в ВМФ двух атомных подлодок

Текст: Кира Латухина
Сегодня, 21 декабря, президент Владимир Путин не только выступит с важной речью на расширенной коллегии министерства обороны, но и по видеосвязи примет участие в церемонии приема в состав ВМФ атомных подлодок "Князь Олег" и "Новосибирск". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: АО "ЦКБ МТ" Рубин"/ Минобороны РФ Фото: АО "ЦКБ МТ" Рубин"/ Минобороны РФ
Фото: АО "ЦКБ МТ" Рубин"/ Минобороны РФ

"Сегодня ряд очень значимых мероприятий - Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной, посетит тематическую выставку, посвященную коллегии", - заявил Песков.

Фото: Евгений Паулин/ РИА Новости
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"Во время посещения выставки состоится краткая церемония принятия атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав ВМФ в режиме видеоконференции", - добавил он.

Пресс-секретарь президента уточнил, что выступление Путина на коллегии будет "весьма объемное".

Также сегодня Путин готовится к большой пресс-конференции. Еще президент проведет несколько международных разговоров и во второй половине дня - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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