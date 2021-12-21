Путин: США уничтожили Югославию и разрушили Ирак без какой-либо санкции ООН

Соединенные Штаты уже не в первый раз совершают "жесткие вещи" за тысячи километров от своей национальной территории, например, уничтожили Югославию и разрушили Ирак, причем делают они это без всяких прав и санкций СБ ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Югославию бомбили - под каким предлогом? Что с санкции Совета безопасности что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну", - заявил российский лидер.

Так же без какого-либо на это права американцы вошли в Ирак, разрушив его и создав там очаг международного терроризма. "А потом выяснилось, что ошиблись, - добавил президент РФ. - Потом выяснилось, что "нас разведка подвела". Аналогичным образом без санкции Совета Безопасности США вошли и в Сирию. "Что хотят, то и делают", - заметил Путин.