Путин ввел штрафы до миллиона рублей за сокрытие данных о разливе нефти

Если компания скроет факт разлива нефти или предоставит об этом ложную информацию, то ей будет грозить штраф до миллиона рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Для должностных лиц штрафы составят до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч, для юрлиц - до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы будут увеличены, в том числе для юрлиц - до полумиллиона рублей с возможной остановкой работы предприятия на срок до 90 дней.

Отказ сообщить надзорным органам и властям о разливе нефти и нефтепродуктов, а также предоставление ложной или неполной информации на этот счет повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере до 100 тысяч рублей, для ИП - до 200 тысяч, для юрлиц - до миллиона рублей с вероятной остановкой деятельности на срок до 90 дней.

Поправки в законодательство были подготовлены в начале 2018 года, однако потребовалось много времени на их согласование. Принятие ускорили после аварии на ТЭЦ-3 компании "Норникель": весной прошлого года там произошла утечка дизельного топлива, которую МЧС России назвало самой крупной за последнее десятилетие во всем мире. Компенсацию ущерба, нанесенного экологии, власти оценили в 148 миллиардов рублей.